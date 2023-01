Covo Matteo Messina Denaro: individuato il nascondiglio nel centro di Campobello di Mazara

(PRIMAPRESS) - PALERMO - I Carabinieri del Ros e Procura di Palermo hanno individuato il covo del boss Matteo Messina Denaro, arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo. E' a Campobello di Mazara,nel Trapanese, paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, in manette insieme al capomafia. Il nascondiglio è nel centro abitato. Le ricerche sono state coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido, che con il procuratore capo De Lucia interrogherà il boss a giorni. Intanto,prima notte in cella per Messina Denaro,in un carcere di massima sicurezza. - (PRIMAPRESS)