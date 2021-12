Covid, Ue: "Le misure dell'Italia devono essere necessarie e proporzionate"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'attesa bacchettata dell'Ue all'Italia è arrivata e riguarda le misure appena approvate dal nostro paese per chi rientra o arriva dall'estero. L'Unione europea cheiede che le misure dell'Italia siano proporzionate "Ulteriori restrizioni ai possessori del certificato Covid devono essere necessarie e proporzionate". Lo ha ribadito il portavoce della Commissione Ue Wigand. Il riferimento è alla decisione dell'Italia d'introdurre il test obbligatorio per chi arriva dai Paesi Ue, anche se vaccinato.L'ordinanza verrà applicata dal 16 dicembre al 31 gennaio. La Commissione sottolinea che l'Italia non ha notificato le disposizioni almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore, come prevede il regolamento sul Green pass. - (PRIMAPRESS)