Covid: se il governo perde la bussola sotto la pressione delle regioni più a rischio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La tensione per la nuova ondata di casi positivi ora si fa sempre più allarmante. All’incerto futuro di un nuovo lockdown, cercato di allontanare come ipotesi dal premier Conte ma sempre più improbabile a sentire i governatori sempre più allarmati con in testa la Lombardia e la Campania, si aggiunge l’invito dell’Oms ai leader dei paesi, di adottare tutte le misure di protezione possibili per contenere una nuova pandemia. Un carico da novanta lo aggiunge il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza: “Meglio non uscire” consiglia il sanitario. Del resto il nuovo monitoraggio dell’isa registra un indice Rt pari a 1,50. L’epidemia di Covid in Italia «è in rapido peggioramento», con «segnali di criticità» negli ospedali che portano verso il «raggiungimento imminente di soglie critiche». Il numero di casi sintomatici è quasi raddoppiato e l’indice Rt è pari a 1,50: numeri che raccontano una situazione definita «molto grave». Lo evidenzia il nuovo monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità, secondo cui sono «necessarie misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità». Intanto l’ultimo bollettino del ministero della Salute registra 186 mila positivi complessivi, 16.700 sono i nuovi e il dato dei decessi inizia a spaventare di nuovo: 91 nelle ultime 24 ore. La Lombardia ha già totalizzato 143.645 casi positivi, Piemonte ed Emilia sono rispettivamente a 51.700 e 44.365, seguite dal Veneto con 41.140. Campania e Lazio hanno superato abbondantemente la soglia dei trentamila e ora alle misure di coprifuoco già operative da questa sera si potrebbero aggiungere altre misure. “Non voglio vedere i camion dell’esercito che trasporta bare”, ha detto questa sera il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha già in mente di fermare anche le scuole. - (PRIMAPRESS)