Covid: oggi cabina di regia a Palazzo Chigi. Ipotesi obbligo super green pass per i lavoratori

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi 23 dicembre la cabina di regia a Palazzo Chigi per le nuove misure di contenimento al virus. Si fa largo l'ipotesi di un super green pass per i luoghi di lavoro. E' una delle misure che, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, potrebbe essere sul tavolo della cabina di regia e del CdM che deve varare la nuova stretta per fermare la corsa del virus. L'ipotesi sarebbe quella di escludere il tampone antigenico dagli strumenti che consentono di ottenere il certificato, rendendo, di fatto, obbligatorio il vaccino per andare a lavorare. Questa nuova misura potrebbe portare al recupero di quei 2,3 mln di italiani ultra 40enni non ancora vaccinati. - (PRIMAPRESS)