Covid: la Sicilia torna in Zona Gialla da lunedì 30 agosto. Lo ha deciso la cabina di regia

ROMA - Come da previsioni rispetto all'indice Rt superiore all'uno, la Regione Sicilia torna in Zona Gialla. Il provvedimento scatterà da lunedì 30 agosto secondo quanto previsto dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) che ha confermato un peggioramento della situazione epidemiologica e un aumento dei ricoveri negli ospedali. Come ogni venerdì, i dati sono stati analizzati dalla Cabina di regia che ha raccomandato al ministero della Salute l'inserimento in zona gialla della regione.

La conferma del passaggio dalla zona bianca alla zona gialla è arrivata venerdì pomeriggio, quando il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato la nuova ordinanza. «È la conferma che il virus non è ancora sconfitto», ha avvertito Speranza. «La priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi». A sfiorare la retrocessione in Zona Gialla ci sono altre regioni come Sardegna, Abruzzo e Campania.