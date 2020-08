Covid: in rialzo la curva con 403 nuovi positivi. Alla Maddalena bloccato un intero resort

(PRIMAPRESS) - ROMA - Contagi da Covid in aumento nelle ultime 24 ore. Sono 403 in più di ieri. Ma aumenta anche il numero di tamponi: quasi 54mila, contro i 30mila di ieri. Le vittime sono 5 (erano state 4 ieri). Veneto (60) e Lombardia (50) in testa per nuovi casi. Il totale dei casi sale a 254.636, i morti sono 35.405. Questi i dati comunicati dal ministero della Salute.

Intanto le vacanze hanno fatto abbassare la guardia nell’osservanza delle regole base di protezione. In Sardegna, in un resort di Santo Stefano nell'arcipelago della Maddalena, sono stati bloccati centinaia di turisti dopo il caso di positività al Covid accertato su un lavoratore della struttura turistica sarda. Sono stati eseguiti 470 tamponi."Ora aspettiamo che vengano processati", ha detto l'assessore regionale Nieddu,"nel frattempo abbiamo disposto che nessuno si muova dal resort". Due turisti hanno tentato di andarsene ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine prima che raggiungessero l'aeroporto di Olbia. - (PRIMAPRESS)