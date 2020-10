Covid: il Cdm dà il via al Dl Ristori

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' durata 45 minuti la seduta del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Decreto legge Ristori per le categorie maggiormente colpite dalle misure anti-Covid dell'ultimo Dpcm. Previste sei settimane di cassa integrazione Covid che «devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021», si legge nella bozza del Decreto. Per i tamponi antigenici dai medici di base stanziati fondi per 30 mln.Eppoi voucher per biglietti spettacoli, fino al 31/1 e blocco dei pignoramenti immobiliari fino al 31 dicembre 2020. - (PRIMAPRESS)