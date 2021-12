Covid: il CdM approva la proroga al 31 marzo 2022. Quarantena per chi rientra dall'estero

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo stato di emergenza Covid è prorogato fino al 31 marzo del 2022. È quanto prevede la bozza di decreto approvata questa sera dal Consiglio dei ministri. La bozza si compone di 11 articoli e proroga tutte le misure legate all'emergenza. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. La bozza del dl "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022". Tra le misure anche la quarantena per chi rientra dall'estero senza vaccino. - (PRIMAPRESS)