Covid: il Canada pronto a varare una multa salata per i no-vax. Legault: “Questione di equità”

CANADA - La provincia canadese del Quebec ha annunciato martedì che i residenti che finora hanno rifiutato un vaccino contro il Covid-19 dovranno pagare una multa nelle prossime settimane per contribuire al sovraccarico del sistema sanitario pubblico.

"In questo momento, queste persone costituiscono un onere molto importante sulla nostra rete sanitaria e penso che sia normale che la maggior parte della popolazione chieda che ci siano delle conseguenze", ha detto il premier del Quebec François Legault in una conferenza stampa. “È anche una questione di equità per il 90% della popolazione che ha fatto dei sacrifici, e penso che dobbiamo loro questo tipo di misura”.

La multa non si applicherebbe a chi ha un'esenzione medica e non sono stati annunciati dettagli, anche se il premier ha affermato che l'importo da riscuotere sarebbe "significativo".

Il governo del Quebec afferma che mentre quasi il 90% dei cittadini del Quebec idonei ha ricevuto almeno una dose di un vaccino Covid-19, i non vaccinati rimangono un onere per il sistema sanitario pubblico della provincia.

Quasi un quarto di tutti i canadesi vive in Quebec e, sebbene la provincia sia stata una delle prime nel paese a introdurre un passaporto per i vaccini, i funzionari della sanità pubblica affermano che la stragrande maggioranza dei pazienti negli ospedali del Quebec rimane non vaccinata. I funzionari non hanno fornito una percentuale specifica di quanti pazienti Covid ospedalizzati non erano vaccinati.

La scorsa settimana, il Quebec ha annunciato che i residenti avrebbero dovuto essere vaccinati per acquistare alcol o cannabis e il ministro della salute ha affermato sui social media che di conseguenza gli appuntamenti per i vaccini sono aumentati.

“In pochi giorni, gli appuntamenti per la prima dose sono passati da 1,5K al giorno a oltre 6K ieri. Grazie a tutti coloro che hanno deciso di vaccinarsi. Non è troppo tardi per prendere la tua prima dose. Proteggiti", ha pubblicato su Twitter Christian Dubé, ministro della salute del Quebec, dopo aver ritwittato un articolo di giornale sull'aumento degli appuntamenti per le vaccinazioni.

Il Quebec richiede già la prova della vaccinazione per mangiare nei ristoranti, andare in palestra o partecipare a eventi sportivi e ha adottato alcune delle misure di salute pubblica più restrittive in Nord America, incluso un coprifuoco notturno che è stato reimpostato per la seconda volta durante la pandemia il mese scorso .