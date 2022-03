Covid: il 31 marzo stop all’emergenza e al Comitato tecnico scientifico. Si torna alla normalità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con la fine dello stato d'emergenza il 31 marzo prossimo, verrà sciolto anche il Comitato tecnico scientifico. Questo il primo punto nel calendario del ri- torno alla normalità dopo la pandemia. Dal primo aprile non sarà più obbligatorio il green pass per entrare negli uffici pubblici, sui mezzi del trasporto pubblico locale, nei negozi e nei ristoranti all'aperto. Decade anche l' obbligo del super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Superato il sistema a colori delle regioni. Stop mascherine al 30 aprile.

"Siamo alla fine delle regioni a colori. Oggi è un giorni importante, chiudiamo uno stato d'emergenza che ci accompagna dal 30 giugno del 2020 e che ha segnato il nostro Paese. Superiamo definitiva- mente il sistema a colori". Questo l' annuncio del ministro della Sanità Roberto Speranza. "Nessun paese, a livello mondiale, sta immaginando, in questo momento, una quarta dose per tutti. Stiamo valutando un'ipotesi di estensione della quarta dose per le fasce generazionali più avanzate dentro una fascia di fragili- tà", ha aggiunto Speranza. - (PRIMAPRESS)