Covid, cresce curva epidemica e terapie intensive: 5 regioni con l'incremento maggiore

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cabina di Regia per il Cvid a Palazzo Chigi, ha lanciato l'allarme sul tasso di terapie intensive nelle strutture sanitarie e le previsioni portano a pensare che dopo le festività natalizie ci potrà essere un nuovo record di contagi. "Questa settimana a livello nazionale è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva". Lo si legge nel verbale della Cabina di Regia del 24 dicembre. La sofferenza delle terapie intensive è alla base dell'ordinanza del ministero della Salute pubblicata ieri che dispone "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia". Ribadite a causa dei troppi contagi le difficoltà nel tracciamento. Continua a salire la curva epidemica in Italia. I casi positivi al covid nelle ultime ore sono 54.762 (battuto il record della vigilia di Natale di 50.599). Record anche di tamponi, 969.752 quelli processati (contro i 929.775 di ieri), con un tasso di positività che sale al 5,6% (+0,2%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 144 (ieri 141) per un totale di 136.530 vittime dall'inizio della pandemia. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 80 in più di ieri, per un totale di 8.892, e delle terapie intensive: 1071 i pazienti (+33 rispetto a ieri) con 106 ingressi al giorno. La regione con l'incremento maggiore di casi è sempre la Lombardia con 17.332 positivi nelle ultime 24 ore. Seguono il Veneto, con 5.402 casi, la Campania con 4.837, il Lazio con 4.171 e il Piemonte con 3.756. Il totale degli attuali positivi è di 500.466 (+39.792), di cui 490.503 isolamento domiciliare.Mentre salgono a 4.985.435 i pazienti dimessi o guariti dal covid (+14.851). I casi totali nel nostro Paese sono dunque 5.622.431. - (PRIMAPRESS)