Covid: chiusure dei negozi alle 18 e in casa alle 21. Le ipotesi del Dpcm di novembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - La danza delle notizie tra sostenitori totali del lockdown e quelli parziali rende difficile conoscere con esattezza come sarà il nuovo Dpcm che dovrebbe dare le nuove misure per limitare i contagi del Covid. Al momento dopo le riunioni che si sono susseguite nel pomeriggio di oggi la decisione sarebbe di istituire il

Coprifuoco alle 18, in tutta Italia. Serrande abbassate e persone chiuse in casa, tranne chi è fuori per lavoro, salute o altre necessità ed emergenze, da comprovare con autocertificazione.

Misure che anche lo stesso Conte ha qualche difficoltà a vederne l’efficacia nel modulare una misura uniforme su tutto il territorio, prediligendo invece l’ipotesi di norme tarate sugli indici di rischio delle diverse aree del Paese. Del resto era quello che aveva sostenuto ieri notte il Cts in una riunione a Palazzo Chigi.

Ma ormai le voci si incrociano e si annullano e aumenta la sfiducia degli italiani è sopratutto delle imprese prive di ogni orizzonte temporale. - (PRIMAPRESS)