Covid, Brusaferro (Iss): "Dati trasparenti". Da domani torna l'autocertificazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza stampa tenuta in serata dal preidente dellIstituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro e da Giovanni Rezza per il Ministero della Salute, doveva servire a riportare il confronte tra Governo e alcune regioni, fuori dalla polemica che si è innescata per la percezione di scarsa trasparenza dei criteri di definizione delle zone rosse. "Oggi siamo in una fase di transizione in cui ci sono delle ricrescite e bisogna intervenire per riportare la curva in una fase più controllata". Così il presidente dell'Iss Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute per illustrare gli indicatori che hanno portato all'ordinanza del ministro Speranza relativa alle Regioni e alla divisione in "fasce" di rischio. Poi precisa: "L'aggiornamento dei nuovi dati avverrà nelle prossime ore. Il percorso è condiviso e vede attori le Regioni, il Cts, il ministero". Nel corso della conferenza si è cercato di spiegare come la complessità dei flussi di dati e della loro analisi con algoritmo abbia assegnato a Lombardia, Calabria e Piemonte quella posizione contestata dai governatori. La questione che resta in piedi è che la variazione dei dati potrebbe far entrare ed uscire una regione dalla zona rossa ma con implicazioni fortissime anche dal punto di vista organizzativo degli esercizi commerciali sul territorio. Intanto da domani scattano le misure restrittive del Dpcm con il "tutti a casa" dalle 22 alle 5 del mattino e quibdi ritona in vigore l'autocertifcazione scaricabile dal sito del Ministero della Salut. In zona rossa ci saranno, dunque, Lombardia, Calabria, Piemonte e Valle d'Aosta; Puglia e Sicilia in zona arancione e tutte le altre in zona Gialla con la sorpresa Campania. Oggi i dati registrati dal Ministero della Salute mostrano 34.505 nuovi casi positivi con un dato significativo di 428 decessi e 99 pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Una curva che si è inasprita e che ci riporta a numeri della prima fase. - (PRIMAPRESS)