Covid: Aifa verso l'approvazione della campagna vaccinale ai bambini dai 5 agli 11 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il via libera dell'Ema per le vaccinazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni, ora si programma anche l'ok dell'Aifa. Si dovrebbe tenere già oggi la riunione del Comitato scientifico dell'Aifa, l'agenzia per il farmaco italiana per allargare alla fascia di ragazzi 5-11 la vaccinazione contro il Covid. Il presidente dell'Aifa, Palù, già si espresso favorevolmente al via della nuova campagna. "È la fascia che presenta i casi incidenti più frequenti. Non solo, ma c'è il rischio per un bambino su 100 che contrae l'infezione di essere ospedalizzato". Una percentuale che sarebbe estremamente alta. - (PRIMAPRESS)