Cosa Nostra: arrestato dopo 30 anni di latitanza il boss Matteo Messina Denaro

(PRIMAPRESS) - ROMA - La caccia al boss Matteo Messina Denaro oggi è si chiude con l'arresto del latitante che secondo le forze dell'ordine sarebbe stato ancora in grado di impartire direttive all'organizzazione mafiosa di Cosa Nostra. A settembre scorso l'indagine dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani aveva portato all'esecuzione di 70 misure cautelari, colpendo favoreggiatori e affiliati delle famiglie mafiose si Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Marsala in provincia di Trapani. Quelle che da 30 anni proteggevano la latitanza del superboss di Cosa nostra. Denaro è stato arrestato mentre era ricoverato per un check sanitario alla Clinica Maddalena di Palermo. Probabile una soffiata della catena interrotta di favoreggiatori. - (PRIMAPRESS)