Corteo no-green pass: tensioni e scontri a Milano tra polizia e anarchici. Denunciate 16 persone

(PRIMAPRESS) - MILANO - Tensione al corteo 'No Green Pass' a Milano: il gruppo di testa composto da anarchici ha tentato di sfondare il cordone di sicurezza degli agenti in tenuta antisommossa. In centro ci sono state due cariche di alleggerimento che hanno impedito ai contestatori di avanzare. Alcuni sono stati colpiti da manganellate, ma non si registrerebbero feriti. Una persona è stata arrestata, quattro fermate che saranno denunciate e 16 identificate. Lo comunica la Questura di Milano. In piazza circa 10mila persone. - (PRIMAPRESS)