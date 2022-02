(PRIMAPRESS) - ROMA - Il referendum dichiarato "inammissibile" non era riferito sull'eutanasia ma sull'azione del convivente. Spiega il presidente della Consulta, Giuliano Amato e aggiunge "si porti la questione di legittimità in parlamento". "Non possiamo decidere noi questa è una decisione del parlamento e non puó sottrarsi dal proporre una legge". - (PRIMAPRESS)