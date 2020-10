Corsa del governo per il Def da presentare a Bruxelles. Il nodo Plastic e Sugar Tax

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel vertice notturno di Palazzo Chigi, governo e maggioranza hanno trovato l'intesa sul Documento programmatico di bilancio da presentare alla Ue nelle prossime ore, previo via libera del Cdm. Nelle prime ore del mattino la viceministra dell'Economia Castelli e la sottosegretaria Guerra hanno lasciato la riunione che ha ripreso di nuovo a palazzo Chigi con Conte, Gualtieri, Bonafede,Franceschini, Speranza e Bellanova. Tra le contestazioni che hanno prolungato la discussione di governo c’è quella sostenuta da Italia Viva sulle "due nuove tasse: plastic tax e sugar tax. Ci batteremo per abolirle” ha detto Bellanova in una pausa della riunione.

Tra le questioni discusse anche il possibile coprifuoco con un nuovo Dpcm che farebbe scattare il rientro a casa per le 22. - (PRIMAPRESS)