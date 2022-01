Quirinale: Berlusconi rinuncia a distanza alla candidatura per "l'unità del Paese"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Silvio Berlusconi ha annunciato la sua rinuncia alla candidatura per la presidenza della Repubblica. A motivare la sua decisione la "ricerca dell'unità del Paese". Questo quanto emerge dal vertice del centrodestra di questa sera ma dove il presidente di Forza Italia non ha partecipato neanche con un collegamento a distanza. Ad annunciare la scelta che aveva tenuto con il fiato sospeso la politica italiana, è stato un comunicato dello stesso Berlusconi letto da Licia Ronzulli nel corso del vertice con Salvini e Meloni. Nella nota si legge "di avere verificato l'esistenza dei consensi per una sua eventuale corsa al Quirinale e ha ringraziato chi lo ha sostenuto in questo suo tentativo". Ora si riapre la partita per il nome del Colle o per l'ipotesi di una presidenza Draghi. - (PRIMAPRESS)