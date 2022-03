Corridoi umanitari: iniziata l’evacuazione dalla distrutta Sumy verso la città ucraina di Poltava

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - È iniziata l'evacuazione per l'apertura del corridoio umanitario per la città di Sumy, nel Nordest. Lo conferma la Bbc. L'evacuazione è cominciata alle ore 9 locali (alle 8 in Italia) Si prevedono partenze da 6 destinazioni nella regione.Tutti i convogli sono diretti a Poltava, una città centrale. Corridoi umanitari aperti anche in altre città,come Mariupol e Zaporizhzhia. Lo dice la vice primopremier ucraina Iryna Vereshchuk: "Spero che i russi onorino la promessa rispettando il cessate il fuoco". - (PRIMAPRESS)