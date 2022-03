Corridoi Ucraina: accordo tra Mosca e Kiev per evacuare i cittadini di Mariupol

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La Russia e l'Ucraina hanno raggiunto un accordo sulla rotta di un corridoio umanitario per evacuare i cittadini di Mariupol in aree controllate dall'eser- cito ucraino. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, secondo il quale il corridoio può iniziare a funzionare dalle 8 (ora in Italia) del 21 marzo. Mosca ha affermato che negli ultimi 3 giorni 60 mila cittadini di Mariupol sono stati evacuati nel suo territorio. - (PRIMAPRESS)