Corridoi grano e crisi alimentare: il tavolo Onu ad Ankara con la mediazione della Turchia

(PRIMAPRESS) - ANKARA (TURCHIA) - È in svolgimento ad Ankara il tavolo dedicato alla questione grano per sbloccare le navi ferme nei porti ucraini con il piano Onu in cui la Turchia ha un ruolo di paese mediatore. Il ministro degli Esteri Lavrov ha dichiarato che Mosca è pronta a fare uscire navi grano "Siamo pronti a lavorare per mettere in sicurezza l'uscita delle navi dai porti dell'Ucraina e a collaborare con i nostri omologhi turchi su questo",ha detto il ministro degli Esteri russo nella conferenza stampa dopo l'incontro con il ministro Cavusoglu. Per Lavrov non c'è una"catastrofe" grano: meno dell'1% della produzione mondiale di grano e cereali è bloccati.Questo non c'entra con la crisi alimentare". Per Cavusoglu"la preparazione tecnica" sui corridoi"sarà completata il prima possibile". - (PRIMAPRESS)