Coronavirus: casi in aumento. Si rischiano nuovi focolai con il turismo senza controlli

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’atmosfera di vacanze ha fatto abbassare la guardia e sale ancora il numero dei nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214). I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri. In Lombardia sono 82 i nuovi casi, ma tutte le regioni hanno registrato contagi nelle ultime 24 ore, tranne la Valle d'Aosta. Ieri le regioni a contagi zero erano state tre: anche Puglia e Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano. Ha destato preoccupazione il gruppo di ragazzi romani trovati positivi mentre erano in vacanza a Capri ma l’allarme principale ora arriva dai flussi di turisti anche da paesi considerati a rischio come Romania e Moldavia. Il loro transito è con pullman che sfuggono ai controlli ma la questione si propone anche con passeggeri che utilizzano voli interni per arrivare in altri stati americani non inseriti nella black list degli aeroporti internazionali per poi volare su destinazioni come l’Italia. - (PRIMAPRESS)