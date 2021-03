Coppa America: Team New Zealand si aggiudica la 36ma edizione. Luna Rossa esce a testa alta

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - Nel palmares dei neozelandesi c’è per la quarta volta la conquista della Coppa America. Questa notte i Kiwi hanno vinto la regata numero 10, quella che nello score della finale delle F1 di vela è risultato il settimo punto vincente.

Ma veniamo alla cronaca di questa decima regata. Luna Rossa parte in vantaggio, ma a metà del primo bordo di bolina i Kiwi sono già passati in vantaggio. Lo spettacolo è innegabile con i continui incroci e virate. Ma dalla seconda bolina in poi Team New Zealand comincia ad imporre la sua andatura tenendo gli italiani sempre a distanza. Gioca anche sui salti di vento di un campo che conosce alla perfezione. Per Luna Rossa non c’è nulla da fare. Ma Patrizio Bertelli assicura già che Luna Rossa ci sarà anche nella prossima sfida: la n.37.

La storia del team neozelandese parte dai trionfi del 1995 a San Diego, nel 2000 ad Auckland contro Luna Rossa con Russell Coutts. E poi dopo la "rifondazione" del 2004 inizia il lungo viaggio verso la nuova era quella di Peter Burling che infila una straordinaria doppietta con le vittorie di Bermuda nel 2017 contro Oracle e Spithill al timone.