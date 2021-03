Coppa America, la sfida inizia ad armi pari: è 1-1 tra Luna Rossa e Team New Zeland

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - La sfida dell’America’s Cup nel Golfo di Hauraki, iniziata questa notte tra Luna Rossa e Team New Zeland, ha un inizio promettente e rassicurante.. Luna Rossa chiude con una vittoria a testa la prima giornata di regate. Un pareggio che è servito a dare la dimensione che in questa finale non ci sarà un risultato scontato.Team New Zealand è veloce, ma evidentemente non così più veloce degli italiani. La prima sconfitta nel primo match di giornata avrebbe potuto gelare il team di Luna Rossa ma così non è stato. “Siamo riusciti a rialzarci dopo la prima regata, è stata una bella vittoria - ha spiegato il timoniere di Luna Rossa, James Spithill, subito dopo Gara 2 -. L'ultima poppa? Siamo arrivati alla boa, abbiamo visto una pressione positiva sulla destra e siamo andati a cercarla. Abbiamo seguiti il piano che abbiamo prefissi, abbiamo mantenuto la calma e siamo arrivati davanti. Questo è uno dei campi di regata dove la partenza è decisiva. Abbiamo dovuto capire quando virare per prendere il vantaggio. Vediamo cosa succederà venerdì, non vediamo l'ora di tornare in acqua". Spithill da questa notte è l’uomo che ha vinto più regate di Coppa America, superando anche Russel Coutts. Dopo le prime due regate di questa notte, sono in programma altre 11 regate. Il trofeo andrà alla squadra che ne vincerà 7.Da venerdì due prove al giorno fino, eventualmente, a mercoledì 17 marzo quando, in caso di parità 6-6, si disputerà la 13esima e ultima regata per l'assegnazione del titolo. - (PRIMAPRESS)