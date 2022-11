Cop27: spunta l’accordo di riduzione emissioni di 1,5 gradi ma nulla sui combustibili fossili

(PRIMAPRESS) - EGITTO - A Sharm-el Sheikh la bozza di documento finale di Cop27, avrebbe previsto di salvare l'impegno del target di 1,5 gradi del riscaldamento globale. Questo quanto si è appreso ieri in tarda serata dal documento finale. Chiesto il calo della produzione elettrica a carbone con emissioni non abbattute, ma non c'è stato un impegno più rigido per l'eliminazione. Nulla su stop o riduzione d'uso dei combustibili fossili. Per l'obiettivo di 1,5 gradi serve un calo delle emissioni del 43% al 2030 rispetto al 2019, ma con gli impegni di decarbonizzazione attuali il taglio sarebbe soltanto dello 0,3%. Il documento finale, dunque, appare certamente meno velleitario e più coerente alla realtà rappresentata dai paesi più industrializzati - (PRIMAPRESS)