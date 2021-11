Cop26 Glasgow, Surgeon: “Questo summit deciderà le sorti del pianeta”

(PRIMAPRESS) - GLASGOW - "E un evento gigantesco, con sfide complesse".Così la premier scozzese, Sturgeon,che ospita la Cop26 di Glasgow.Occorre "colmare, nelle prossime 2 settimane, il vuoto enorme che abbiamo sul clima.I leader mondiali avranno una responsabilità colossale.Il mondo non sta facendo abbastanza e questo summit deciderà le sorti del pianeta", dice intervistata da Repubblica. "Vogliamo essere un esempio: la Scozia si è impegnata, in maniera vincolante, a raggiungere emissioni zero entro il 2045, e ridurle del 75% entro il 2030". - (PRIMAPRESS)