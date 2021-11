Cop26 Glasgow: la difficile roadmap delle emissioni zero senza nuove fonti d'energia

(PRIMAPRESS) - GLASGOW - Questa seconda giornata di lavori della Conferenza sul Clima di Cop26, ha mostrato al momento una volontà di raggiungere obiettivi significativi da parte dei leader del mondo presenti a Glasgow ma ciascuno di loro si porta dietro il peso di energie inquinanti che non possono liquidare nel giro di pochi anni senza pregiudicare l'economia interna. Una situazione che rende difficile trovare un reale punto di catuta che non sia qualcosa da dare in pasto ai media e agli attivisti per mostrare di aver raggiunto risultati significativi. L'1,5% di abbattimento della temperatura è ancora una volta un "pezzo di carta" che non prevede una roadmap precisa sui tempi e sulle modalità. L'accordo sulla limitazione della deforestaziione in Amazzonia, stanzia una cifra anche considerevole ma chi e come dovrà controllare il traffico di legname illegale che alimenta anche il settore della carta con Cina in testa ma anche Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Olanda, portogallo e Regno Unito. Se i soldi per il controllo arriveranno al presidente brasiliano Bolsonaro, come lui stesso aveva chiesto, sarebbe come far sorvegliare il formaggio da un topo. Proprio Bolsonaro,infatti, aveva abolito un decreto che impediva il commercio clandestino di legno della foresta pluviale. In questo scenario nei prossimi giorni ci si muoverà sui temi di Finanza,Energia, Empowerment dei Giovani e Natura. In Finanza l'obiettivo è di mobilitare i flussi finanziari pubblici e privati ​​su larga scala per la mitigazione e l'adattamento. Con il tema Energia si intende accelerare la transizione globale verso l'energia pulita. Elevare la voce dei giovani e dimostrare il ruolo fondamentale dell'empowerment pubblico e dell'educazione nell'azione per il clima. Ma su questo tema previsto per venerdì 5 novembre è già possibile prevedere che proprio i giovani chiamati in causa siano loro a criticare pesantemente gli scari risultati della politica. Ed infina sabato ci sarà il capitolo Natura con lo scopo di garantire l'uso sostenibile del suolo per una ripresa pulita e verde. - (PRIMAPRESS)