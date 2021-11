Cop 26: la nave di Greepeace Rainbow Warrior carica di attivisti punta su Glasgow

(PRIMAPRESS) - GLASGOW - La nave Rainbow Warrior di Greenpeace non rispetterà il divieto imposto dalle autorità di Glasgow e risalirà il fiume Clyde verso la sede della Cop26 dove si sta svolgendo la Conferenzamondaile sul clima. A bordo -informa l'Ong in una nota - ci sono attivisti delle comunità più colpite dalla crisi climatica, che chiedono ai leader mondiali di "smetterla di deluderli". "Ci devono ascoltare - chiede Edwing Namakanga, attivista dell'Uganda - stiamo soffrendo le conseguenze di un'emergenza che non abbiamo creato. E'ora di sradicare questo sistema". La nave,salpata il 30 ottobre da Liverpool è in navigazione verso la città scozzese sfidando il divieto. - (PRIMAPRESS)