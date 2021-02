Conte: “Non sarò io il sabotatore di un nuovo governo. Auspico solo che sia politico”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ringrazio il presidente Mattarella è il professore Draghi con cui abbiamo avuto un confronto aperto e Franco. Continuerò a lavorare per il bene del paese. Non saró d’ostacolo al nuovo governo e non sono io il sabotatore. Il sabotatore cercatolo alteove. Auspico la formazione di un governo politico. Non può essere affidato a squadra di tecnici. Mi rivolgo agli amici del movimento del Pd e di Leu dobbiamo continuare a lavorare sul nostro progetto". Così è intervenuto Giuseppe Conte in una conferenza stampa outddor tenuta a Nel piazzale davanti Palazzo Chigi. - (PRIMAPRESS)