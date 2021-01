Conte cede la delega ai Servizidi Sicurezza e nomina l’ambasciatore Pietro Benassi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il premier Giuseppe Conte cede la delega ai servizi segreti ma non troppo. Il Consiglio dei ministri di ieri notte, proprio su proposta del Presidente Del Consiglio, ha deliberato la nomina dell'Ambasciatore Pietro Benassi a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. A Benassi saranno delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio in materia di sicurezza della Repubblica. In sostanza anche se formalmente nella casella dell’organigramma dell’intelligence apparirà il nome del diplomatico, di fatto Conte non ha rinunciato completamente a tener d’occhio “l’apparato di sicurezza” perché Benassi era già consigliere diplomatico del premier. Indiscutibile, tuttavia, il profilo di Benassi (1958), laureato in Scienze politiche a Padova con incarichi diplomatici in Tunisia, Medio Oriente, Polonia, America Latina e Ue. - (PRIMAPRESS)