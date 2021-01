Consultazioni Governo: oggi a Montecitorio nuovo giro di Fico a partire dalle 9,30

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente della Camera, Roberto Fico ha concluso ieri la sua seconda giornata di consultazioni per esplorare la possibilità di una maggioranza stabile. L’esploratore Fico ha spiegato. che “è emersa la disponibilità comune delle forze politiche a un confronto sul programma e sui temi” per arrivare a “una sintesi. Per questo ho promosso l’avvio di un confronto a Montecitorio”. Una dichiarazione che aggiorna i lavori a oggi 1 febbraio alle 9 e 30. Prenderanno parte i rappresentanti politici di ogni gruppo incontrato in queste ore. E mancheranno i leader di partito. Non ci saranno né Nicola Zingaretti e nemmeno Matteo Renzi. I dem saranno rappresentati dai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, ma pure il vicesegretario Andrea Orlando dovrebbe farsi vedere a Montecitorio. Lo stesso varrà per Italia viva, con Maria Elena Boschi e Davide Faraone, che annunciano di non voler parlare di nomi per la carica di premier. Oltre a De Petris, Leu invierà il capogruppo a Montecitorio Federico Fornaro mentre i 5 stelle, da parte loro, invieranno Davide Crippa ed Ettore Licheri. Durante la giornata di ieri il Movimento 5 Stelle si è riunito per discutere di punti programmatici: dal “no” al Mes al Reddito di cittadinanza come punto fermo fino alle risorse del Recovery Plan. - (PRIMAPRESS)