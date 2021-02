Consultazioni Draghi: il calendario di oggi fino a sabato. FI separata da Lega e FdI

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. La scelta è di partire dai partiti più piccoli, da Azione e +Europa a Maie, Cd, Europeisti-Maie, Misto Camera, Nci, Cambiamo.

Domani, Venerdì 5 febbraio, dalle 11, è la volta delle Autonomie, di LeU, Iv, Fdi, Pd e Fi. Si chiude sabato alle 11 con Lega e M5S.

Gli incontri si concluderanno sabato in tarda mattinata. I leader del centrodestra si presenteranno, a quanto pare, separati all’appuntamento con Draghi sia a giudicare dal timing fissato dal premier incaricato che dalle anticipazioni fatte da Berlusconi in mattinata.

Ecco Il calendario nel dettaglio.

Si parte con i partiti piccoli, con incontri che avranno durata di mezzora o di un’ora a seconda del peso dei partiti .

Il programma degli incontri di giovedì:

15:30 alle 16 Azione, +Europa-Radicali italiani

16:00 alle 16:30 Maie e Psi.

16.30 alle 17 Centro Democratico - Italiani in Europa (Componente Gruppo Misto Camera).

7,00 alle 17.30 Gruppo Europeisti – Maie - Centro Democratico del Senato.

17.30 alle 18 Gruppo Misto della Camera – Minoranze linguistiche.

18 alle 18.30 Noi con l’Italia – USEI – Cambiamo! - Alleanza di centro (Componente Gruppo Misto Camera) Idea e Cambiamo (Componente Gruppo Misto Senato).

La giornata di venerdì:

11-11.30 con Gruppo Per le autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato.

11.45 alle 12.30 Gruppo Liberi e Uguali .

12.45 alle 13.45 Italia Viva .

15 alle 16 Fratelli d’Italia .

16.15 alle 17.15 Partito Democratico.17.30 alle 18.30 Forza Italia

Sabato il presidente Draghi chiuderà il giro di consultazione. Il programma prevede:

11 alle 12 Lega.

12.15 alle 13.15 Movimento 5 Stelle - (PRIMAPRESS)