Consulta Corte Costituzionale: oggi l’insediamento di Giuliano Amato (83). Il saluto a Coraggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 29 gennaio, nel corso della settima votazione per la corsa al Colle, si tiene un'altra funzione istituzionale ed è quella del cambio di guardia alla Consulta della Corte Costituzionale. Il presidente della Consulta Giancarlo Coraggio in scadenza, lascia il testimone a Giuliano Amato, attuale vicepresidente della Corte e giudice costituzionale con più anzianità alle spalle. Giuliano Amato, Torinese di origini siciliane, ottantatrè anni, giurista, professore emerito di diritto pubblico comparato, più volte ministro, ha all’attivo due mandati da presidente del Consiglio (1992-1993 e 2000-2001), cui vanno aggiunti l’esperienza internazionale. Amato è stato nominato giudice costituzionale da Giorgio Napolitano il 12 settembre 2013, e se effettivamente i suoi colleghi dovessero sceglierlo come presidente della Corte, resterebbe in carica per 8 mesi e mezzo, prima del termine del mandato di 9 anni. - (PRIMAPRESS)