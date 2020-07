Consiglio Ue: all'alba raggiunto l'accordo sul Recovery Fund

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Fumata bianca: all'ultimo secondo di un vertice Ue durato 4 giorni e 4notti, i leader europei hanno finalmente raggiunto un accordo su Recovery Fund e Bilancio Ue 2021-2027. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Il Recovery Fund avrà dunque una dotazione di 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi. Il bilancio è stato fissato a 1.074 miliardi. All'adozione delle conclusioni è seguito un applauso. "Siamo soddisfatti. Abbiamo approvato piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. E' un momento storico per l'Europa e per l'Italia". Così il presidente del Consiglio Conte,al termine del Consiglio europeo che ha approvato il'Next generation Ue' "Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi possiamo far ripartire l'Italia e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre". Risultato ottenuto "tutelando dignità del nostro Paese e autonomia delle istituzioni". Conte ha ringraziato i ministri e l'opposizione. - (PRIMAPRESS)