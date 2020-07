Consiglio europeo speciale: oggi nuovo confronto su una riduzione di fondi a 400 mld

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Ottimisticamente erano state programmate solo due giornate per il Consiglio europeo speciale che doveva stabilire quanti fondi assegnare al piano anti-crisi della pandemia da coronavirus ma di fatto i leader dei paesi membri hanno dovuto aggiungere altra due giornate al loro incontro per trovare una soluzione di compromesso tra i paesi Frugali e quelli del Mediterraneo. Oggi 20 luglio alle ore 16 si torna a sedersi a Bruxelles. Il presidente del consiglio europeo Charles Michel ha detto che proporrà una soluzione con una riduzione dei fondi messi a disposizione di 400 miliardi per i paesi più penalizzati dal Covid-19 con minore tasso d’interessi. - (PRIMAPRESS)