Consiglio Europeo: oggi la chiusura con un cambio di ritmo nella strategia anti-Covid

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Europeo, iniziato ieri a Bruxelles andrà avanti anche questa mattina per una sessione di lavori per poi terminare con la conferenza stampa dei presidenti Charles Michel ed Ursula von der Leyen. In sostanza il grosso del confronto è avvenuto tutto ieri dove sulla questione vaccini e le risposte dell’Unione si è fatta qualche legittima autocritica provocata anche dalle dichiarazioni del premier austriaco Kurz che aveva messo in dubbio le capacità dell’Europa di poter sostenere da sola il peso di una guerra al Covid. Dalla Francia è arrivata la voce di Macron: "L'Europa della sanità non esisteva, non è una competenza dell'Ue. Siamo riusciti a fare delle cose, ma alcuni, a ragione, ci dicono che avremmo dovuto procedere più velocemente e in maniera più incisiva” e poi ammette: "Sui vaccini siamo stati troppo lenti, meno rapidi degli Stati Uniti. Non è stato un problema di coordinamento: non abbiamo capito che le cose sarebbero andate così in fretta. Gli americani hanno avuto il merito di dire, fin dall'estate 2020: non badiamo a spese e andiamo avanti. Hanno avuto più ambizioni di noi". Senza infierire troppo anche il premier Draghi nel suo intervento ha sottolineato la presenza di troppi buchi contrattuali e ha preso posizioni nette nei confronti delle cause farmaceutiche inadempienti nella consegne programmate. Sul caso AstraZeneca con i 29milioni di dosi ferme nello stabilimento romano, “bisognerà chiarire la vicenda - ha detto Draghi - ma resta il fatto che le partite di vaccini potranno muoversi liberamente sul territorio europeo solo dopo aver ottemperato agli impegni assunti con i paesi membri”. Di vaccini si è parlato brevemente nel rapido collegamento del presidente Usa, Biden con l’eurogruppo: “Appena l’America potrà condividerà con voi le dosi”. Difficile aspettarsi di più dalle sue dichiarazioni. Invece nella mezzora di collegamento si è parlato di equilibri nell’area transatlantica e della necessità di approfondimenti. - (PRIMAPRESS)