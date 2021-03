Consiglio Europeo, incontro su Covid, euro e politica estera. Collegamento con Biden in serata

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Quest'oggi alle ore 13, i leader dei paesi membri dell'UE si riuniranno in videoconferenza per fare il punto della situazione epidemiologica legata alla COVID-19. Ma i temi sul tavolo sono molti e riguarderanno anche la politica trasatlantica con un collegamento previsto con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. All'ordine del giorno anche il mercato unico, la trasformazione digitale, la situazione nel Mediterraneo orientale, le relazioni con la Russia e il ruolo internazionale dell'euro. Ieri in Italia c'era stato un intervento del premier Mario Draghi prima nell'aula del Senato e poi a quella della Camera per fare il punto sulle posizioni che avrebbe tenuto il nostro paese surante il meeting dell'eurogruppo. Alle parole di Draghi di ieri non sono mancati i distinguo delle opposizioni e qualche accusa arrivata sopratutto dal Gruppo Misto sopratutto sulla questione vacini e sulla gestione "poco attenta" di Ursula von der Leyen circa i contratti con le casa farmaceutiche. Ai leader presenti oggi in videoconferenza, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel aveva già inviato anche una nota con i bullet-point di una discussione che riguarderà anche l'obiettivo di rafforzamento della moneta euro sul piano internazionale. Ma è ovvio che l'argomento che occuperà maggiore spazio è il punto sulla sulla diffusione dei vaccini e sulla situazione epidemiologica e con l'intento di fornire una risposta coordinata alla crisi pandemica. L'approvvigionamento dei vaccini con la centralizzazione europea e con i problemi di consegne delle dosi da parte dei gruppi farmaceutici, non è andata liscia come l'olio creando malcontenti e azioni indipendenti da parte di vari paesi. Lo stesso scontro tra UE e Regno Unito aveva fatto minacciare il blocco delle esportazioni dell'inglese AstraZeneca ma poi è arrivato ieri in serata un accordo ragionevole su un'equa distribuzione. Sempre sul tema Covid si articolerà parte del collegamento Ue-Usa (questa sera alle 20,45). "Ho invitato il presidente degli Stati Uniti a partecipare alla riunione e a condividere le sue opinioni sulla nostra futura cooperazione. È tempo di rinsaldare la nostra alleanza transatlantica. Ha spiegato Michel in una nota a margine dell'ordine del giorno. Sempre di politica estera si parlerà per la situazione del Mediterraneo orientale, le relazioni UE-Turchia con un rapporto appena completato ma dove c'è ancora un buco nero sui diritti umani con il recente ritiro del paese di Erdogan dalla Convenzione di Istambul sul contrasto alla violenza sulle donne. Una situazione che aveva fatto scattare le proteste sui balconi del paese. E l'Unione Europea dovrà tenerne fortemente conto. Ed infine c'è il capitolo Russia entrata da tempo ai ferri corti con l'Unione Europea ma anche per effetto di una diplomazia tra paesi che si è fortemete ridotta da tempo. - (PRIMAPRESS)