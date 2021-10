Consiglio Europeo, Draghi anticipa al Senato: "Il governo conterrà il rincaro delle bollette"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 21 ottobre ed il 22, il Consiglio europeo si riunisce per affrontare temi come la trasformazione digitale, l'energia e l'annosa e irrisolta questione dei migranti. Questa mattina il premier Draghi, in vista del meeting dei leader europei è intevenuto nell'aula del Senato per aggiornare quali saranno le posizioni dell'esecutivo italiano. "Il governo si è impegnato a contenere il rincaro delle bollette. Non ci sono alternative all'intervento dello Stato". Ed ha aggiunto sulla questione ambiente: va portata avanti "un'agenda climatica ambiziosa", la transizione ecologica "non comporta una riduzione di posti di lavoro ma un aumento". Sulle migrazioni sferza l'Ue: "Dovrebbe impegnarsi di più" anche con i "corridoi umanitari". Serve "una gestione davvero europea dei flussi". In mattinata, in coda ai provvedimenti di ieri al consiglio dei ministri, con la manovra economica, si è tenuta anche una cabina di regia in cui si è deciso per una stretta verso i furbetti del reddito di cittadinanza, nuovi meccanismi per l'uscita anticipata per le pensioni, una prima riduzione delle tasse. Una stretta anti-furbetti sul reddito di cittadinanza, nuovi meccanismi per l'uscita anticipata per le pensioni, una riduzione delle tasse con una cifra intorno agli 8 miliardi: sono alcune delle ipotesi per la manovra da 23 miliardi che il governo si appresta a presentare a Bruxelles. Il Consiglio dei ministri, nonostante alcune riserve della Lega, ha approvato all'unanimità il Documento programmatico di bilancio (Dpb), che disegna la cornice della manovra. La Lega, tuttavia, ha espresso una riserva politica sulla soluzione individuata sulle pensioni con quota 102 e 104, ma il tema sarà discusso nei prossimi giorni in vista del varo della Legge di bilancio in un altro Cdm. - (PRIMAPRESS)