Consiglio Europeo: accordo sul clima con riduzione dei gas del 55% entro il 2030

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Dopo lo scoglio dei fondi del Recovery Fund nel bilancio europeo approvato dal Consiglio Europeo, ieri notte il confronto dei leader dei paesi membri si è spostato su una vera e propria maratona notturna con al centro il tema del clima. E anche qui le maggiori resistenze sono state di alcuni paesi dell’Est più in ritardo sul fronte ambientale e la Polonia è uno di questi. Alla fine l’accordo è arrivato su una riduzione delle emissioni nocive di almeno il 55% entro il 2030. Il nuovo target è il riflesso della scelta di fare dell'Europa il primo continente a produrre zero emissioni nette entro la metà del secolo. La trattativa è stata particolarmente lunga e complessa perché i paesi più in ritardo sul fronte ambientale hanno chiesto contropartite finanziarie. «L'Europa è leader nella lotta contro il cambiamento climatico. Abbiamo deciso di ridurre le nostre emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030», ha detto il presidente del Consiglio Charles Michel in un tweet nelle prime ore del mattino di questa mattina 112 dicembre. Il Consiglio Europeo in questa giornata sarà impegnato ad affrontare un altro tema caldo che è quello dei paesi dell’area mediterranea e dei loro fragili equilibri. - (PRIMAPRESS)