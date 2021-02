Consiglio dei Ministri: approvate le nomine dei sottosegretari. A Gabrielli l’incarico ai Servizi Segreti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mario Draghi ha forzato la mano alla maggioranza per chiudere la partita dei sottosegretari che tardava a completare la lista per le nomine. Tant’è che in serata il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi era stato sospeso proprio per trovare la quadra. Alla ripresa la lista ha così preso forma con 43 nomi. La scelta più rilevante l'ha fatta direttamente Draghi, che ha chiesto a Franco Gabrielli, capo della Polizia, di andare alla guida dell'autorità delegata ai Servizi segreti. Gabrielli ha accettato la nomina, entra nella squadra dei sottosegretari alla Presidenza, e lascia dunque l'incarico al vertice della Polizia che ricopriva dal 2016. - (PRIMAPRESS)