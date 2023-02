Congresso FNSI, Mattarella: “La libertà dell’informazione è quella di tutti. È plurale”

(PRIMAPRESS) - RICCIONE - Al Comgresso della Federazione Nazionale della Stampa (FNSI) che si è aperto oggi a Riccione per svolgere i lavori fino al 16 febbraio prossimo si è rivolto il saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Garantire sempre stampa indipendente. L'attività professionale dei giornalisti non può essere soggetta a vessazioni, intimidazioni o violazioni della loro libertà. Ne va di quella di tutti". Così il Presidente Mattarella, nel suo messaggio al Congresso. "Creare e garantire le condizioni per una stampa indipendente è compito che interpella le Istituzioni, la società civile nelle sue diverse articolazioni, l'industria dei media, la coscienza professionale di ciascun giornalista", scrive. E sottolinea l'importanza di favorire "pluralismo informativo".

Il tema del congresso non lascia spazi ad interpretazioni: "Informazione e democrazia" dove l'uno non può sostituire l'altro in nessun modo come accade ancora in molte parti del mondo. - (PRIMAPRESS)