Congresso Cgil: Maurizio Landini rieletto segretario del sindacato. Sarà battaglia al governo

RIMINI - La Cgil ha rieletto oggi sabato 18 marzo Maurizio Landini a segretario generale. Con il 94,2% di voti favorevoli, l'assemblea riunita a Rimini per il XIX congresso nazionale gli ha rinnovato il mandato di guidare il sindacato per i prossimi quattro anni. La proclamazione è stata accompagnata da un lungo applauso della platea. «Vi ringrazio», sono state le prime parole di Landini. Che pochi minuti prima, nel corso del suo intervento di chiusura, aveva voluto mettere in chiaro la posizione del sindacato rispetto al governo, il giorno dopo la divisiva partecipazione al congresso della premier Giorgia Meloni. Con l'esecutivo, ha detto oggi Landini, c'è «una diversità molto profonda, molto consistente. Per tutto il sindacato italiano non c'è possibilità di discussione, bisogna avviare una mobilitazione che non esclude alcuno strumento». Compreso, se necessario, lo sciopero: «Lo vogliamo fare insieme a Cisl e Uil, ne discuteremo con loro, abbiamo già un incontro fissato la prossima settimana», ha aggiunto Landini.