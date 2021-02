Congo, arrivate a Ciampino le salme di Attanasio e Iacovacci. Oggi le autopsie al “Gemelli”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'aereo di Stato con a bordo i feretri dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo, è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino a Roma. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, indisposto ha fatto sapere di essere vicino all'accoglienza delle vittime. Ad accogliere i due servitori dello Stato anche i picchetti d'onore interforze. Le salme verranno trasferite al Policlinico Gemelli perchè in mattinata verranno eseguite le autopsie richieste dagli inquirenti romani che hanno aperto un fascicolo sull'uccisione. Dall'autopsia ci si aspetta di capire quali armi sono state utilizzate per risalire ad una eventuale provenienza. In mattinata ci sarà un intervento alla Camera del ministro, Luigi di Maio. Giovedì la camera ardente nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. - (PRIMAPRESS)