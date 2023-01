Conflitto Ucraina: la tregua unilaterale decisa da Putin per il Natale Ortodosso da oggi alle 12

(PRIMAPRESS) - MOSCA - È tregua unilaterale tra lo scetticismo di Kiev quella che ha decretato il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato ieri al suo ministro della Difesa di attuare un cessate il fuoco temporaneo in Ucraina per 36 ore questa settimana per consentire ai cristiani ortodossi di partecipare alle funzioni natalizie. Il cessate il fuoco sarà a partire dalle ore 12 locali del 6 gennaio sino alle ore 24 del 7. La proposta è stata rapidamente respinta come "ipocrisia" dai funzionari ucraini ma Putin andrà comunque avanti così come aveva richiesto il patriarca Kirill.

I funzionari ucraini hanno espresso scetticismo sul cessate il fuoco temporaneo, affermando che Mosca voleva solo una pausa per raccogliere riserve, attrezzature e munizioni. Durante il suo discorso notturno di giovedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia intende utilizzare il Natale ortodosso "come copertura" per rifornirsi e fermare l'avanzata ucraina nella regione orientale del Donbass.

