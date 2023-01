Conflitto Ucraina: la Russia è riuscita a conquistare Soledar. La conferma nel pomeriggio

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Dopo la lotta di propaganda tra i comandi degli eserciti di Russia e Ucraina, con al centro la conquista della città di Soledar, è arrivata la conferma definitiva della presa della città da parte degli invasori russi.

L'annuncio è arrivata dallo stesso ministero della Difesa russo mentre la viceministra ucraina della Difesa, Maliar questa mattina aveva parlato di offensiva russa "ad alta intensità"a Soledar,con combattimenti in corso."Questa è una fase difficile della guerra",aveva ammesso. Per l'Intelligence ucraina,Mosca prevede di creare un esercito di 2 mln di soldati non di 1,5 mln come nel suo precedente obiettivo. Finora ne ha reclutati 300mila,ma nei prossimi giorni potrebbe annunciarne altri 500mila". Ma le dichiarazioni e le intenzioni ucraine sono state superate dalla pressione russa che è riuscita a mettere la propria bandiera su Soledar.