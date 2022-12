Conflitto Ucraina: la formula ‘unilaterale’ di Pace proposta da Zelensky che non piace a Mosca

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La 'Formula della pace di Kiev' proposta dal presidente ucraino Zelensky è irricevibile secondo il numero due del governo di Mosca e ministro degli Esteri, Sergej Lavrov: "La Russia non aprirà nessun dialogo sulla base della "formula di pace" proposta dal presidente ucraino Zelensky. Così il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Lavrov, intervistato da Ria Novosti. "Zelensky nutre l'illusione di ottenere con l'aiuto dell'Occidente il ritiro delle nostre truppe dalle regioni del Donbass, della Crimea, di Zaporizhzhia e Kherson, il pagamento dei danni dalla Russia,l'ammissione di colpa nei tribunali internazionali. Certamente non parleremo con nessuno in questi termini". - (PRIMAPRESS)