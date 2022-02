Ucraina: incognita discesa in campo paracadutisti bielorussi mentre oggi si negozia al confine

(PRIMAPRESS) - BIELORUSSIA - Il governo di Minsk potrebbe unirsi già questa mattina alle truppe russe. Lo riporta il Kyiv independent citando non meglio precisate "fonti" aggiungendo che Minsk potrebbe entrare in guerra "nel giro di ore". La decisione sarebbe stata presa e il primo aereo da trasporto Ilyushin Il-76 è pronto a decollare alle 5 questa mattina (le 7 in Italia) trasportando paracadutisti. Recentemente in Bielorussia è passato un referendum che consentirebbe alla Russia di installare armi nucleari sul suo territorio, escludendo aggressioni militari dalla Bielorussia - (PRIMAPRESS)