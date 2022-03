Conflitto Ucraina: domani incontro trilaterale in Turchia: Lavrov-Kuleba-Çavuşoğlu

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro degli Esteri russo Lavrov e l'omologo ucraino, Kuleba, avranno domani 10 marzo un incontro in Turchia. Lo ha confermato lo stesso ministero degli Esteri russo, dopo l'annuncio del governo di Ankara. Si tratta del primo incontro fuori dai due territori in conflitto. Il contatto potrebbe tenersi ad un forum internazionale di Antalya, secondo quanto anticipato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. L'incontro è stato proposto dal ministro degli Esteri turco Cavusosoglu, che aveva indicato di tenerlo in forma trilaterale alla sua presenza. - (PRIMAPRESS)