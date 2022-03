Conflitto Ucraina: delegazione russa-ucraina a lavoro sul terreno neutro di Istanbul

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL (TURCHIA) - Sono iniziati i negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina, a Instanbul. Un percorso difficile che si muove all'ombra del vero o presunto avvelenamento dell'oligarca Roman Abramovich ma anche dell'incauto twitt di oggi del presidente Usa, Joe Biden che ha definito Putin un dittatore. Una definizione che segue di 48 ore quella pronunciata in Polonia di "macellaio".

L'arrivo ad Istanbul delle delegazioni russe ed ucraine segna per entrambi, il riconoscimento della Turchia come territorio neutro a livello internazionale, che era stata una delle richieste di Mosca. Se l'Italia, ieri con Draghi aveva premuto su Zalensky a riconoscere il territorio neutro turco per il riavvio delle negoziazioni, anche lo stesso presidente Erdogan aveva fatto pressione su Putin sollecitando una via "onorevole" d'uscita da questo conflitto.

"Pace giusta non ha perdenti" - ha detto Erdogan accogliendo le delegazioni. "E' arrivato il momento perché i negoziati tra Russia e Ucraina producano risultati concreti". Entrambe le parti hanno "legittime preoccupazioni",ha detto,definendo sia Putin sia Zelensky "preziosi amici" Ha auspicato un cessate il fuoco imme- diato,certo che "un conflitto prolungato non è nell'interesse di nessuno". - (PRIMAPRESS)